Sigarenfabrikant Cortès-Vandemarliere investeert in lokale tabakstelers

Sigarenfabrikant Cortès-Vandemarliere uit Zwevegem zal meer investeren in Vlaamse tabakstelers. Die zullen een betere prijs krijgen, en het bedrijf wil ook samen met hen nieuwe soorten uittesten, om te kijken of die ook hier gedijen.

De tabakssector heeft het bijzonder zwaar, ook door de voedsel- en energiecrisis. Daarom wil Cortès meer inzetten op lokale plantages.

Andere soort tabak voor sigaren

In de jaren '80 waren er in West-Vlaanderen zeker 600 tabakstelers. Nu zijn dat er amper nog twintig. Vijf telers leveren hun tabak aan Cortès maar in kleine hoeveelheden. De meeste tabak is roltabak voor sigaretten.

Cortes wil nu telers overtuigen om andere soorten te telen die geschikt zijn voor sigaren. In een sigaar zitten zeven soorten tabak. West-Vlaamse telers kunnen maar één soort daarvan telen: Burley. Nu komt die soort vooral uit Italië, Frankrijk en Spanje. De andere zes soorten komen uit Zuid-Amerika en Indonesië.

In Handzame maakt Cortès één miljoen sigaren per dag. Die worden verpakt in de vestiging in Zwevegem. De sigaren worden verkocht in verschillende Europese landen, maar vooral in Frankrijk.