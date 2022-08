Sigarettenpeuk zet oplegger met stro in de fik

Gooi nooit zomaar een sigarettenpeuk weg, op straat of in een berm. Dat is de oproep van een vrachtwagenchauffeur uit Noordschote, bij Lo-Reninge. Zijn oplegger met stro ging gisteren op de snelweg in Rijsel in geen tijd in vlammen op.

Volgens de politie door iemand die zijn peuk had weggegooid. Niemand raakte gewond, maar de chauffeur is één dag later nog onder de indruk van de felle brand.

"Vrachtwagen losgekoppeld"

De vlammenzee die chauffeur Filip Calliau uit Noordschote wellicht nooit meer zal vergeten. Hij reed gisteren in de buurt van Rijsel, als zijn oplegger vol met stro vuur vatte.

"Ik ben direct op de pechstrook gestopt, mijn snelblusser uitgehaald om te kijken wat ik kon doen. Maar ik zag meteen dat het één vlammenzee was. Ik heb mijn snelblusser daar gesmeten, mijn vrachtwagen losgekoppeld en doorgereden, zodat hij niet in brand kon schieten. En best dat ik dat gedaan heb, want in nog geen twee minuten stond heel die aanhangwagen in vuur en vlam."

Daarmee voorkwam Filip inderdaad nog erger. De foto's zeggen genoeg: de oplegger was in geen tijd vernield. De politie sloot de snelweg af, Filip kon alleen maar toekijken hoe het vuur tekeer ging.

"Terwijl ik naar huis reed zag ik alles weer terug: hoe ik het afgekoppeld heb, het verkeer dat naast je raast."

"Gooi nooit peuk weg"

Eén dag later bekomt Filip van zijn avontuur, zijn trekker staat klaar voor een nieuw transport. Ondertussen kennen ze ook de oorzaak: de politie zegt dat iemand een sigarettenpeuk uit de auto heeft gegooid.

"Dat is heel gevaarlijk, en zeker in zo'n droog weer. Dus doe dat nooit. Ik heb niets tegen mensen die roken, maar gooi alsjeblief je peuk niet zomaar weg op straat of in de berm. Levensgevaarlijk."