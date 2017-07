Sikhtempel krijgt geen vergunning in Blankenberge

Het schepencollege van Blankenberge geeft geen vergunning voor een Sikhtempel in de voormalige sporthal in de Schaapstraat.

De stad maakt zich zorgen om de parkeerdruk omdat de nieuwe parking niet is opgenomen in de plannen. Blankenberge weigert de vergunning ook omdat niet duidelijk is uit hoe vaak de Sikhgemeenschap de tempel zal gebruiken.