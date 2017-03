Similiduinen worden hersteld als natuurgebied

Kusttoerisme en duinenbeheer, dat lag vroeger nog al eens moeilijk. Simili is de vastgoedmaatschappij die in de vorige eeuw in deze kustduinen een nieuw stukje Nieuwpoort Bad ontwikkelde. De 30 hectare van dit duinengebied die nog overblijven, zijn beschermd natuurgebied. Daarvoor is nu een beheerplan uitgewerkt. Zo krijgt waardevolle flora opnieuw een kans. Er zijn ook plannen om daarbij Shetlandpony’s en schapen in te zetten voor de begrazing. De natuurkwaliteit verbeteren is één zaak maar er is ook nog plaats voor wandelaars en mountainbikers.

Volgend weekend wordt ook het beheersplan voor de Sint-Laureinsduinen in Westende voorgesteld. Van de oorspronkelijke 7.200 ha duinen aan onze kust blijft er nu nog ongeveer de helft over.