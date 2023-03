Simon Mignolet over afscheid bij Rode Duivels: "Volledige focussen als doelman bij Club Brugge"

Deze ochtend gaf hij op een persconferentie in het trainingskamp van Club Brugge in Westkapelle meer uitleg over zijn beslissing. Daar vertelt hij onder meer dat hij vooral naar zijn lichaam moet luisteren als hij nog enkele jaren als keeper van Club Brugge wil doorgaan. De beslissing om te stoppen als Rode Duivel was niet gemakkelijk.

Mignolet maakte zijn debuut in 2011 en haalt uiteindelijk 35 caps. Hij bleef vooral in de schaduw staan van topkeeper Thibaut Courtois. "Ik heb 35 caps waar ik heel fier op ben. Daarnaast ben ik ook heel veel geselecteerd geweest. Zonder Courtois speelde ik misschien veel meer wedstrijden als Rode Duivel. Toch ben ik enorm dankbaar voor alle mooie momenten bij de Rode Duivels", aldus de ex-Rode Duivel.

Rik De Mil blijft tot einde seizoen hoofdtrainer

Rik De Mil blijft mogelijk tot het einde van het voetbalseizoen hoofdtrainer van Club Brugge. Dat schrijven de kranten Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad dinsdag. Keeper Simon Mignolet zegt alvast de eerste te zijn die De Mil in die rol wil steunen.

Na een reeks tegenslagen en een nieuw trainersontslag bij Club Brugge bracht De Mil zondag tegen Standard beterschap met een 2-0 winst. Ook de sfeer binnen de groep is verbeterd. Zo zegt ook Club Brugge-keeper Simon Mignolet. "Ik denk dat iedereen heeft gezien dat tegen Standard alle neuzen weer in dezelfde richting wezen en dat is dankzij Rik De Mil."

Of De Mil officieel aanblijft als hoofdcoach tot het einde van het seizoen, kan Mignolet niet bevestigen. "Wij zijn nog niet officieel geïnformeerd, maar ik heb ook gelezen dat Rik De Mil tot het einde van dit seizoen zou blijven. Laat ons vooral hopen dat we deze positieve vibe tot het einde van het seizoen kunnen aanhouden. Ik denk dat hij de geschikte man is op die plaats. Hij kan ervoor zorgen dat wij weer voor elkaar vechten in de wedstrijden die er nog resten dit seizoen. Ik ben de eerste om hem daarin te steunen."