Simon uit Deerlijk start opvallende campagne tegen homofobie in de sport

4 jonge roeiers van de Koninklijke Roeivereniging Club Gent met op hun blote borst 'same sport, different sexuality'. Met die opvallende onlinecampagne bindt Simon Haerinck (34) uit Deerlijk de strijd aan tegen homofobie in de sport.

Op de foto zie je 4 jongens, en één ervan -Simon dus- is homo. Maar wie Simon is, wordt niet vermeld. 'Als je het taboe wil doorbreken, moet je holebi's én hetero's betrekken. En door iedereen samen op één foto te tonen, toon je de aanvaarding binnen de groep', zegt Simon. 'Sporten zou moeten gaan om plezier te hebben en je mentale en fysieke gezondheid te verbeteren. Het gaat over het ontsnappen aan de dagelijkse stress van school of werk. Je hoeft je geen zorgen te maken over je seksuele oriëntatie tijdens het spelen van de sport waar je van houdt.'

Volgens Simon blijkt dat 70 procent (!) van de sporters een probleem heeft met holebi's. En een kwart van de sporters verzwijgt zijn of haar geaardheid binnen een sportclub.

Oproep

Bij de campagne hoort ook een oproep aan iedereen die sport. Simon Haerinck: 'Maak een foto met je LGBTQ-teamgenoot om hen je liefde en acceptatie te laten zien, en post het met onze hashtag #samesportdifferentsexuality Alle foto's worden dan verzameld op onze social media pagina's.' Na de instagramcampagne volgt nog een actie met banners en een uitbreiding naar andere sporttakken.