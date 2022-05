Sinksen moet na twee jaar weer bruisen in Kortrijk

In Kortrijk is Sinksen voorgesteld, dat na twee corona-edities weer voluit kan gaan. Het openingsspektakel is op zaterdagavond, op het Schouwburgplein.

Ook in coronatijd kon Sinksen nog doorgaan, zij het dan in afgeslankte of digitale versie. Dit jaar willen ze in Kortrijk in het Pinksterweekend weer een volwaardige editie. Ze willen de stad onderdompelen in de sfeer van de 'roaring twenties', de flitsende periode na de Eerste Wereldoorlog. Datzelfde gevoel moeten bezoekers in Kortrijk krijgen, met de herstart na de pandemie.

Nieuwe feestlocatie

Het Schouwburgplein wordt de uitvalsbasis met een openingsspektakel, maar ook de klassieke Rommelmarkt op zondag en maandag is terug. Ze verwachten meer dan 1.400 standen in de binnenstad. Ook de Sinksen Speeddates staan weer op de affiche: je kan er boeiende mensen leren kennen. Na de editie van vorig jaar wonen twee deelnemers sinds kort zelfs samen. (lees verder onder de foto)

Nieuwe feestlocatie wordt Kortrijk Weide, met veel muziek en spektakel.