Sinksenfeesten in Kortrijk knallend van start

Vier dagen lang bruist de stad, met straattheater, muziekfestivals, een rommelmarkt en veel meer. Onze festivalreporter ging langs om de sfeer op te snuiven. Bekijk hier het verslag op Instagram.

Bevindingen festivalreporter

Kortrijk had zich voorbereid op een uitbundig weekend. Van het station over de winkelstraten tot aan de Leie stonden de tapkranen buiten en maakten terrassen het straatbeeld uit. In aangename temperaturen hielden de Kortrijkzanen hun dansbenen nog even onder tafel terwijl de eerste deejays hun kunsten toonden. Hoewel de eerste avond nog geen compleet volksfeest bracht, genoten de bezoekers zichtbaar van een heropgeleefde stad. Aan Budabeach, dit weekend omgedoopt tot ‘French Riviera’, dronken ze een cocktail of pintje aan het water en voeren plezierboten richting het centrum.

De eerste dag stonden er vooral optredens en fuiven op het programma. In de uitgaansbuurt gingen in de Stationsstraat de ‘Havana 20’s’ van start, waar de tropische muziek het thema 'Roaring Twenties' linkt aan Cuba. Op een boogscheut daarvan mochten ‘The Skullfuckers’, wiens liedjes zachter zijn dan hun naam, op het Schouwburgplein het nog relatief beperkte publiek vermaken. Volwassenen vertoefden er in een gemoedelijke sfeer dankzij de akoestische covers die het kwartet opvoerde. Dat het Kortrijkse pinksterweekend activiteiten voor jong en oud organiseert, kan op appreciatie rekenen.

Het zebrapad over groepeerden vooral jongeren zich in ’t Straatje waar dj-sets boven de grond de boxen deden brullen. Op het hoogtepunt van de massa, was het er zo druk dat politie en security, die trouwens talrijk aanwezig waren, de straat moesten afsluiten. Het startschot op het podium kwam er daar van ‘Idiots’, een stevige rockband met frontzanger en Bevergem-acteur Luc Dufourmont. Stelselmatig bouwde het aantal toeschouwers op tot ‘Gestapo Knallmuzik’ er een lap op gaf. Met hun mix van gebrekkig Duits, vulgaire teksten en elektropop zetten de mannen de menigte op stelten. Zelfs in de regen bleven de fans, niet enkel jonge, ongegeneerd meezingen.

De nacht zou ongetwijfeld nog lang duren en Kortrijk is opgewarmd voor de grote festiviteiten die zaterdag losbarsten.

Fotogalerij