Sinksenfeesten met een coronajasje

Pinksteren betekent in Kortrijk ook Sinksenfeesten. Na het coronajaar met een afgelaste editie heeft de organisatie ervoor gezorgd dat het dit jaar wel kan doorgaan. Er is plaats voor concertjes en de competitiecontainer sport-in-a-box.

Naast de sportieve container en de optredens, staat er ook een rommelmarkt achter vitrines in Kortrijk. Op het podium wordt geopteerd voor vooral lokaal talent. Voor velen het eerste concert sinds lang.

Het leven start zo voorzichtig terug op. De terrassen zijn open, evenementen kunnen terug doorgaan. In totaal schreven zo'n 150 mensen zich in om dit weekend hun kans te wagen in de Kortrijkse variant van de Container Cup. Geen zorgen voor zij die zich geprikkeld voelen, de box blijft staan tot en met 13 juni.