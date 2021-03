Sinnesael tekent bij voor 14de seizoen bij Menen

Twee jaar geleden werd voor het eerst gespeculeerd over het volleybalpensioen van Jelle Sinnesael. Vandaag blijkt er nog altijd geen verval te zitten op de kapitein. Integendeel, hij vormde dit seizoen samen met Martijn Colson het gevreesde middencompartiment van Decospan Menen. “Ook op 35-jarige leeftijd blijkt er op het lichaam van de Wevelgemse Menenaar nog geen sleet te zitten”, klinkt het bij Volley Menen. “Dat zagen we onder meer toen hij enkele weken na een pinkbreuk alsnog speelklaar geraakte voor de play-offs. Zowel op het veld als naast het terrein blijft Sinnesael dus komend seizoen van goudwaarde voor Decospan Menen. Zolang de leeftijd geen vat lijkt te hebben op de kapitein, mag hij er wat ons betreft nog wat jaren bijdoen. In deze bijzondere tijden zou een groots afscheidsfeest voor het Menense monument organiseren sowieso niet mogelijk zijn. Een extra jaar op het hoogste niveau is in die optiek de allerbeste oplossing voor alle partijen.”