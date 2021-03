Sint-Andreas heeft vergunning voor nieuwbouw op zak

De school is momenteel op de Garenmarkt gehuisvest, maar verhuist naar een nieuwe schoolsite in de Jakobinessenstraat. En op de huidige plaats komt het nieuwe museum Brusk.Voor de verhuizing worden de gebouwen van het voormalige KTA gesloopt en de beschermde panden op de hoek met de Nieuwe Gentweg gerestaureerd. Die worden in erfpacht gegeven.

In de Jakobinessenstraat wordt een deel van de omheiningsmuur met ingangspoort gesloopt, net als alle twintigste-eeuwse klaslokalen. Er is gebruiksrecht verkregen op een stuk grond van de Regie der Gebouwen. Dit stuk terrein is dan ook meegenomen in het project. (Lees verder onder de foto)

Sport voor iedereen

Op het terrein zal de school gebouwd worden voor 700 leerlingen met een sportzaal met gedeeld gebruik. Om ruimte te winnen, zijn er onder andere buitenruimtes op een aantal daken en wordt er creatief omgesprongen met ruimte. Zo zijn gangen bijvoorbeeld ook bruikbaar bij de klassen via verschuifbare wanden. Een deel van het restaurant wordt in de voormalige kapel voorzien. De Jacobinessenstraat krijgt een groen karakter.

Stad werkt aan oplossing

Burgemeester Dirk De fauw: “Bij de heraanleg van de Jakobinessenstraat moeten een aantal parkeerplaatsen op het openbaar domein verdwijnen. Dit zijn plaatsen die door de omwonenden gebruikt konden worden. De stad ontving hierover een aantal opmerkingen. Om hieraan tegemoet te komen, stellen we 15 parkeerplaatsen in het aanpalende Jakobinessenpark ter beschikking voor de omwonenden. Dit is een goede zaak voor de buurt. Vorige week was er wat commotie over de mogelijke voorlopige huisvesting van de leerlingen van het Sint-Andreasinstituut naar aanleiding van de bouw van de nieuwe tentoonstellingshal BRUSK. We kunnen meegeven dat we achter de schermen concrete voorstellen aan het uitwerken zijn. We werken volop mee aan een oplossing zodat elk project op een correcte manier, conform de gemaakte afspraken, vooruit kan”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Tussen de afbraak van de huidige school en de opening van de nieuwe site, moet zeker een jaar overbrugd worden. Waar de leerlingen heen moeten in die tijd, is nog onduidelijk. Woonzorgcentrum Minnewater wordt het alvast niet.

Lees ook: