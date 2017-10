Eén dag na de zware rellen, is het voor de bewoners van de Gistelse Steenweg in Sint-Andries, vlakbij het Jan Breydelstadion, de schade opmeten.

En voor sommigen is die heel groot. Maar los van de materiële schade zijn ze gisteren vooral ook bang geweest. Na de risicomatch tussen Club Brugge en Antwerp is er een ware veldslag uitgebroken in de Gistelse Steenweg, tussen vooral Nederlandse hooligans en de politie. Het gaat om de zwaarste rellen in jaren.