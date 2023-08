Sint-Denijs City brengt stedelijke kunst naar stil dorp

Kunst van de stad naar het dorp brengen, het is de insteek van Sint-Denijs City in het gelijknamige dorp bij Zwevegem. Curator Jan Leysen wil op die manier het stille dorp beroeren.

Een tiental kunstwerken staat opgesteld langs trage wegen doorheen het dorp om al wandelend of fietsend te bewonderen. Jan Leysen, curator: "We brengen vooral kunst, die eigenlijk refereert naar een stedelijke omgeving, naar de stilte van het dorp Sint-Denijs. Zodat je daar een soort paradox voelt. Dit is fenomenale kunst maar in Sint-Denijs is het toch wel een beetje bizar omdat die kunst appelleert aan de stad."

Er is nieuw werk van de Belgische kunstenaar Koen Vanmechelen. De haan op de rijksappel of de Globus Cruciger belegd met bladgoud schittert in de ochtendzon.

Aan de achterkant van de kerk, staan twee grafzerken met identieke namen. Het kleine zerkje is van Ronny, een kindje dat slechts enkele maanden leefde. Vier jaar na het overlijden werd kunstenaar Ronny geboren. Hij kreeg dezelfde naam, een vervangkindje. Er werd nooit over gesproken maar hier staat hun verhaal in steen gebeiteld. Ronny Delrue: "De kleine steen is vrij sterk gepolierd met weinig kwetsuren met weinig inkepingen. Omdat het kind eigenlijk weinig heeft kunnen groeien. Mijn steen is een ruwe arduinsteen met heel wat scherven en sturen en brokken. Aan de achterkant en ook langs de zijkant. Dat is voor mij de metafoor van het leven. Hoe langer je leeft, hoe meer stukken er gehavend worden, hoe mee kwetsuren dat je krijgt in het leven. Het is eigenlijk een versteende emotie."

Vanavond wordt de tentoonstelling officieel geopend en loopt Sint-Denijs-City nog elk weekend tot en met 24 september.