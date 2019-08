Sint-Franciscuskerk wordt sportzaal

Stad Brugge verkoopt de Sint-Franciscuskerk en de bijbehorende pastoriewoning in de Karel Van Manderstraat in Sint-Kruis aan de vzw Katholiek Onderwijs Sint-Trudo.

Schepen van Eigendommen Mercedes Van Volcem: “Het doel is om het gebouw te herbestemmen tot een multifunctionele zaal met als hoofdfunctie ‘sportzaal'. De gebouwen werden in oktober 2017 volledig ontruimd en kenden in afwachting van een nieuwe bestemming geen (permanent) gebruik meer. Er is nu een doorbraak in het dossier. De verkoopprijs bedraagt 701.000 euro en is hoger dan de schattingsprijs. Het is een goede zaak dat leegstand wordt weggewerkt. Er is nood aan ruimte en deze wordt nu positief ingevuld.”

“Door deze verkoop zullen de gebouwen ter beschikking blijven van de ‘gemeenschap’. Het stadsbestuur, de verenigingen en de buurt zullen kunnen gebruikmaken van de sportzaal (na de schooluren) voor recreatief sportgebruik of als polyvalente grote ontmoetingsruimte”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Bouwkundig erfgoed

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon: “Behoud door herbestemming is steeds het uitgangspunt geweest voor de toekomst van deze kerk die op de inventaris van het bouwkundig erfgoed staat. Met de school hebben we daarvoor een geschikte partner gevonden. Het schip van deze modernistische zaalkerk leent zich zonder al te grote werken tot het polyvalent gebruik dat we met deze verkoop kunnen realiseren.”