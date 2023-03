Sint-Janskerk Anzegem open voor publiek na 2 jaar restauratie

Zaterdagochtend mocht het publiek voor het eerst binnen in de bijna volledig herstelde Sint-Janskerk in Anzegem. De restauratie duurde twee jaar en kostte zo'n 2,5 miljoen euro.

Negen jaar geleden werd de Sint-Janskerk in Anzegem helemaal verwoest door een grote brand. Vandaag is de kerktoren zo goed als volledig gerestaureerd.

Het plafond is met een houten gewelf in zijn oorspronkelijk staat hersteld. Bovenaan de kerk is een nieuw uurwerk geïnstalleerd. Ook de hele binnenruimte onder het dak van de Romaanse toren is alles vernieuwd. "Het plakwerk, het dak, de toren, men heeft dat allemaal opnieuw moeten stabiliseren en opbouwen. Ik denk dat er op twee jaar tijd ongelofelijk veel werk verzet is", vertelt eerste schepen Louis Degroote.

NIEUWE BINNENTUIN

De restanten van het schip van de kerk worden nu wel nog gestut, maar dat wordt later een binnentuin. De ontwerpen worden in april voorgesteld. Van binnen in de kerk konden enkel een aantal zwartgeblakerde gesculpteerde bloementegels, het beeld van Sint-Jan en het stenen altaar in de rechter zijbeuk konden nog uit de brand gered worden.