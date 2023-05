De Sint-Laurentiuskerk in Kemmel wordt herbestemd en omgebouwd tot ontmoetingscentrum. Ontwerper Paul Vermeulen uit Gent maakte hiervoor een ambitieus ontwerp op. De opdracht voor de bouwwerken werd gegund aan Monument Vandekerkhove, een restauratiespecialist.

De effectieve werken zijn gestart en worden verwacht rond te zijn in het najaar van 2024. In de linker- en middenbeuk wordt een tussenverdieping gebouwd. Zo wordt op het gelijkvloers een grote zaal met foyer en lift gecreëerd, een kleine zaal met keuken en een nieuw sanitair blok. In het koor komt een stille ruimte. Op de eerste verdieping komt een atelierruimte. Helemaal bovenin komen de technische ruimtes.