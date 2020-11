Sint logeert in tijdelijk verblijf bij stadhuis Menen

Vanuit het verblijf zullen de pieten op de daken klimmen om speelgoed te brengen en de Sint maakt er ook filmpjes met opdrachten voor de kinderen. Met touwladders kunnen de pieten van hieruit hun werk doen en via de daken de kinderen in Menen bezoeken. (lees verder onder de foto)

Het verblijf achter glas van vier centimeter is volledig coronaveilig. En toch heeft Sinterklaas ook contact met de kinderen. "Normaal komt de Sint ieder jaar in de scholen, maar corona verandert veel. Van hieruit kunnen we wel streamen naar de scholen," zegt schepen van evenementen Herman Ponnet. "Er kunnen vragen binnenkomen, er kunnen opdrachtjes gegeven worden."