Sint-Maarten zorgt (in 1 op 4 van onze gemeenten) voor spannende nacht

Voor zowat een kwart van onze kinderen wordt het een spannende nacht. Want in één op de vier gemeenten komt Sint-Maarten straks speelgoed brengen.

Waarom komt Sint-Maarten niet overal?

Sint-Maarten komt vooral in de Westhoek. Daar zullen ze dus morgenochtend veel blije gezichtjes zien. In de gemeenten waar Sinterklaas langskomt, is het nog een klein maandje wachten. De taak van de Sint is zwaar, dat weet iedereen. Gelukkig moet Sint-Maarten niet overal kinderen blij maken. Er is ook nog Sinterklaas.

Sint-Maarten doet zijn ronde in zowat een vierde van de provincie, vooral in de Westhoek. Waar voor de Tweede Wereldoorlog een sterke Sint-Maartenstraditie bestond met verering en bijvoorbeeld een stoet, hield de traditie stand. In andere gemeenten werd het Sint-Niklaas. Hij werd meer als bezorger van speelgoed gezien. Gilbert Ossieur, voorzitter van het Sint-Maartenscomité in Ieper: "Het waren vroeger Sint-Maartensstoeten. Ik herinner me niet dat er vroeger Sinterklaasstoeten waren in West-Vlaanderen. Maar op het moment dat de welvaart steeg en dat er speelgoed kwam bij kijken, koos men onder invloed van lokale verenigingen voor Sint-Maarten ofwel voor Sinterklaas."

Soms komen de beide Sinten langs

Op sommige plaatsen, zoals in Ardooie, worden zowel Sint-Maarten als Sinterklaas gevierd. Maar dat is blijkbaar geen probleem. We vroegen het aan Sint-Maarten zelf: Soms komen wij elkaar tegen. Dan zeggen we: oei, ik zit verkeerd, ik moest naar een ander dorp. Maar wij komen goed overeen. Want we zien elkaar in de hemel. Er is af en toe een receptie, dan praten wij wat. Dat gaat zo hé.