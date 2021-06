Sint-Maartenskliniek maakt plaats voor 172 studentenkamers

Het oude ziekenhuis staat grotendeels leeg sinds de laatste diensten in 2017 verhuisden naar AZ Groeninge op Hoog Kortrijk. In twee vleugels van zeven verdiepingen komen 172 kamers, elk met eigen sanitair. (Lees verder onder het simulatiebeeld van link lab)

Er zijn 13 gemeenschappelijke eetplaatsen. De oostelijke vleugel bevat 7 volwaardige bewoonbare verdiepingen. In de westelijke vleugel wordt de zevende verdieping een open dakterras. En ondergronds komen er voldoenden fietsenstalplaatsen. De nieuwe studentenresidentie zal zich richten op de steeds groter wordende groep van buitenlandse studenten, in het bijzonder aan de wereldbefaamde game-opleiding van Howest. (Lees verder onder de foto)

Nog behoefte aan nieuwe koten

Met 15.471 studenten zet Kortrijk zich steeds meer op de kaart als studentenstad. Met de toename van het aantal studenten stijgt ook de vraag naar studentenhuisvesting. Kortrijk telt vandaag 2.439 erkende studentenkamers. Een voorzichtige inschatting van 25% kotstudenten betekent dat er vandaag al behoefte is aan 1.500 nieuwe studentenkamers. Dat tekort zal de komende jaren nog groter worden. Eind vorig jaar werd daarom al beslist om het moratorium, het verbod dat in 2013 werd ingevoerd om nieuwe studentenkamers te bouwen, op te heffen tot 30 juni. Die opheffing is nu verlengd tot eind juni volgend jaar.