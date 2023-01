Sint-Paulus is strafste KVK-school: D'haene en Avenatti ontmoeten leerlingen

Vandaag kleurde basisschool Sint-Paulus in Kortrijk helemaal rood en wit. Niet toevallig, want ze zijn de strafste KVK-school.

Als beloning kwamen Kristof D’haene en Felipe Avenatti langs, voetballers bij KV Kortrijk. Kapitein D’haene neemt op het einde van het seizoen afscheid, voor hem was het bezoek extra speciaal. En voor de leerlingen natuurlijk ook want die ontmoeten de twee spelers in levende lijve. Er zijn verschillende uitdagingen zoals het liedje 'Vis in de Leie' luider zingen dan 100 decibel.

Maar het is die zee die naar Kortrijk komt, want zaterdag speelt KVK tegen Oostende. Een belangrijke match, want ze staan allebei onderaan het klassement.