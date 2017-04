Sintobin verhuist naar Brugge en trekt lijst Vlaams Belang

Hij verhuist nog voor de zomer van 2017 naar de provinciehoofdstad. Stefaan Sintobin is 57 jaar. Hij volgde Latijn-Grieks aan het Sint-Jozefscollege in Izegem en studeerde nadien Public Relations in Gent. In Izegem is hij al jaren gemeenteraadslid.

"De verhuizing van Stefaan Sintobin zal voor de buitenwereld wellicht verrassend overkomen maar raakpunten met Brugge zijn er alvast genoeg, zowel familiaal als politiek", zegt persverantwoordelijke Klaas Slootmans. "Zo volgt Stefaan al langere tijd de Brugse regionale dossiers en is hij als woordvoerder van het Vlaams Belang in het domein van toerisme zeer bekommerd over de toestand waarin de Brugse toeristische sector en de horeca zich bevinden. Sintobin kwam ook actief tussen in werkgelegenheidsdossiers en de verdere ontwikkeling van de haven van Zeebrugge.