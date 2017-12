Sioen Ardooie legt lijn stil door personeelstekort

Het West-Vlaamse bedrijf moest een productielijn stilleggen, schrijft Het Nieuwsblad. Sioen Ardooie kampt al lang met een personeelstekort. Toen ook twee arbeiders ziek vielen werd voor het eerst een belangrijke machine enkele uren stilgelegd.

Het bedrijf maakt zich zorgen om het personeelstekort. De twintig vacatures die ze openstellen, raken ook maar niet ingevuld. Via opleidingen en jobbeurzen proberen ze mensen warm te maken voor een job bij Sioen, maar zonder veel succes.

Nog in Het Nieuwsblad wordt de vraag gesteld of het wel opportuun is om als bedrijf uit te breiden als het personeelstekort in Zuid-West-Vlaanderen zo nijpend blijft.

Sioen telt meer dan 4.000 werknemers waarvan 900 in het hoofdkwartier in Ardooie. Daar maakt het technisch textiel waaronder dekzeilen voor vrachtwagens en grote tentzeilen. Sioen profileert zich als een bedrijf waar werknemers kunnen doorgroeien.