Sioen ontwikkelt vrachtwagenzeil tegen diefstallen

Textielbedrijf Sioen uit Ardooie ontwikkelde een tweelagig zeil, dat de chauffeur via de boordcomputer onmiddellijk verwittigt bij een inbraakpoging. En daar zit net het grote voordeel aan het systeem voor de transportfirma's, want zo moeten ze niet investeren in extra apparatuur. Bovendien is er veel minder vals alarm.

Inbreken in vrachtwagens is overigens een steeds grotere plaag. Denk maar aan transmigranten die door inklimming in Engeland willen raken, maar ook door de coronacrisis zal het aantal inbraakpogingen stijgen.

Sioen kreeg trouwens voor zijn nieuwe ontwikkeling een Duitse Telematik Award.