Sioen verdwijnt op 31 mei van de beurs

De textielgroep Sioen verlaat op 31 mei de beurs. Sihold, de investeringsmaatschappij van de familie Sioen, heeft genoeg aandelen in handen om een uitkoopbod te lanceren, zo melden Sihold en Sioen Industries woensdag in een gezamenlijke mededeling.

Eind januari lanceerde de familie Sioen een overnamebod op de gelijknamige textielgroep, waarvan ze al 65,25 procent in handen had. Nadat beleggers vraagtekens hadden geplaatst bij het volgens hen te lage bod van 23 euro per aandeel, krikte Sihold het bedrag twee weken later op tot 27 euro.

Na de eerste aanvaardingsperiode, die liep van eind januari tot eind februari, tekenden de houders van ruim 5,4 miljoen aandelen in op het bod, waardoor de familie Sioen 93,52 procent van de aandelen in handen kreeg. In maart lanceerde Sihold opnieuw zijn bod. De heropende aanvaardingsperiode werd op 27 april afgesloten en er tekenden voldoende aandeelhouders in: Sihold krijgt 97,71 procent van de aandelen in zijn bezit, waardoor het een uitkoopbod op de resterende aandelen van Sioen Industries kan lanceren.

(lees verder onder de foto)

'Focus op volgende levensfase van Sioen'

Vanaf 5 tot en met 28 mei kunnen de aandeelhouders die nog niet overstag gingen, alsnog intekenen op de biedprijs van 27 euro per aandeel. "We zijn bijzonder tevreden dat wij het bod tot een succesvol einde hebben kunnen brengen. Wij willen uitdrukkelijk alle aandeelhouders danken voor het jarenlange vertrouwen", zegt Michèle Sioen, vertegenwoordiger van Sihold en CEO van Sioen Industries.

"Met dit uitkoopbod en de uiteindelijke stopzetting van de notering kunnen wij ons nu richten op de volgende levensfase van Sioen Industries. Er wachten het bedrijf nog heel wat uitdagingen die wij als familie met volle moed tegemoet zien."