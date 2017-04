Site drukkerij wordt woonbuurt, politie waakt na brand

In Sint-Pieters bij Brugge komen er een twintigtal appartementen en vijftien eengezinswoningen op de site van de oude drukkerij op het Tempelhof.

Het verloederde pand is de afgelopen jaren meermaals gekraakt en ook gisteren is daar opnieuw brand gesticht. Alles wijst er op dat spelende kinderen het vuur aanstaken. Maar nu, na tien jaar leegstand lijkt er nu toch een oplossing in de maak: het stadsbestuur zet het licht op groen voor een verkaveling met een kleine 20 appartementen en een 15-tal gezinswoningen op de site.

Extra maatregelen

Een deel van de drukkerij gaat tegen de vlakte, maar de voorgevel blijft staan. In afwachting van het bouwproject neemt de stad ook extra maatregelen. "De politie doet verscherpte controles, ook dringen we aan bij de huidige eigenaars om alles af te sluiten en ouders moeten kinderen erop attent maken dat dit geen speeltuin is", zegt schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon. De stad roept buurtbewoners op om de politie te verwittigen als ze mensen opmerken die de drukkerij binnengaan.