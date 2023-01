Site Heilig Hartziekenhuis wordt groene long

De site van het oude Heilig Hartziekenhuis in Roeselare zal transformeren tot een groene long in het midden van de stad. Dat blijkt uit de plannen van de projectontwikkelaars.

Nog maar een kwart van de verharde oppervlakte wordt bebouwd. Naast een woontoren van 16 verdiepingen komt er ook een modern zorghotel van de Heilig Hartgroep uit Kortrijk, ter vervanging van het verouderde Maria’s Rustoord aan de Westlaan.

De afbraakwerken op de site van het oude Heilig Hartziekenhuis in Roeselare zijn gestart, en die zullen ongeveer een jaar duren. Uit de gebouwen, die al anderhalf jaar leegstaan, moet zo’n 700 ton asbest verwijderd worden. De grijze site ruimt straks plaats voor een groene woonzorgbuurt met een park van wel vier voetbalvelden groot. Leonie Coussée, Coussée Bouw & Project: “Op vandaag is de site volledig verhard met asfaltparking en verlaten gebouwen. Het is een oude ziekenhuissite. We gaan volledig ontharden, 28% gaan we herbouwen. Zodat het park kan dienen als natuurlijke spons om het hemelwater op te vangen en te absorberen. We gaan ook 280 bomen aanplanten die meehelpen voor de infiltratie van het water.”

Woonzorghotel

Alleen het hoofdgebouw met de ingang van het voormalige ziekenhuis, gebouwd in 1976, zal overeind blijven. Het wordt volledig gestript en omgevormd tot woontoren. Het Heilig Hart wordt dus het Groene Hart, met ruimte voor enkele gebouwen. Boris Parmentier, projectontwikkelaar ION: “Residentiële appartementen maar ook een woonzorgcentrum met bijkomende assistentiewoningen. Er komt één centrale hoogbouw, die is strategisch goed gekozen. Doordat we compacter bouwen kunnen we die ruimte creëren voor groen en voor water op de site.”

De zorggroep Heilig Hart uit Kortrijk krijgt op de site een modern woonzorghotel met een horecazaak. Wino Baeckelandt, Zorggroep Heilig Hart: “Deze site heeft een traditie van meer dan 100 jaar zorg, dat willen we verderzetten met de zorggroep H. Hart. En dat doen we door een woonzorghotel te realiseren.”

Als alles meezit kunnen de herinrichtingswerken van de site begin volgend jaar starten. De opening van de nieuwe woonzorgsite is voorzien in 2028.

Bekijk ook: