Site Van Marcke Kortrijk behoudt historisch karakter

De leegstaande site van Van Marcke in Kortrijk wordt niét afgebroken. In het winnende ontwerp zitten de historische gebouwen verweven. Op de site van 30 voetbalvelden groot zal plaats zijn voor woningen, kantoren, ambachten, onderwijs en ontspanning.

Van Marcke is verhuisd naar een nieuw logistiek centrum in Aalbeke, maar blijft -voorlopig toch- eigenaar van haar oude gebouwen in de Weggevoerdenlaan. En dat heeft zijn voordelen, zegt de stad Kortrijk: "Dat laat ons toe om het gebied als één geheel te blijven benaderen". (lees verder onder de foto)

Op de site moet een nieuw stadsdeel komen, maar de huidige gebouwen moeten daarvoor niet wijken, zegt het persbericht: "De jury heeft er -moedig en verrassend- voor gekozen niet het klassieke tabula rasa scenario te volgen, maar wel om een inzending te belonen die de historische kracht van de site behoudt".

Gebouwen krijgen paspoort

Wat er precies in het nieuwe stadsdeel komt, is nog niet helemaal vastgelegd. Als alles meteen is vastgelegd op zeer korte termijn, is het moeilijk om doorheen het traject nog veranderingen aan te brengen die voldoen aan nieuwe trends of eisen. Elk gebouw zal een eigen 'paspoort' krijgen, dat aangeeft welke elementen waardevol zijn en bewaard moeten blijven. Er zal plaats zijn voor woonruimtes, expositieruimte, handel en vrije tijd. (lees verder onder de foto)

Het geheel moet duurzaam zijn, zegt Van Marcke. "We willen een statement maken hoe we in de toekomst op een duurzame manier samen kunnen leven, leren of doen," zegt Caroline Van Marcke. Een visie waar de stad Kortrijk blij mee is: "Dit is samen stad maken in de praktijk," zegt schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens.