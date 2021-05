"Situatie Minnewaterpark nog slechter" (N-VA)

De situatie in het Brugse Minnewaterpark loopt verder uit de hand. Dat zegt gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche (N-VA). Hij spreekt er op de gemeenteraad de burgemeester over aan.

Mensen uit de buurt stelden vorige week de stad in gebreke, omdat ze de overlast beu zijn. Tot laat in de nacht of vroeg in de ochtend is er lawaai-overlast van mensen die er rondhangen. Er is ook vandalisme en sluikstorten.

"De burgemeester denkt aan een oplossing via het politiereglement, en die is dringend," zegt Van Den Driessche. "Bij een huis is onlangs een ruit ingegooid, in dat huis woont een jong gezin met een kindje. En twee senioren zijn gedwongen om geld af te geven."

Meteen kordaat optreden

Burgemeester Dirk De fauw zou als hoofd van de politie eigenlijk al meteen kordater moeten optreden, vindt N-VA. Vooral tegen nachtlawaai, drankmisbruik, sluikstorten en drugsgebruik zou de politie meteen moeten kunnen optreden, zegt de oppositiepartij.

De kwestie komt vanavond aan bod op de Brugse gemeenteraad.

