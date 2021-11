Hij moet wel 2,7 miljoen terugbetalen aan de slachtoffers.

In 2013 werd de man aangehouden. Hij was toen directeur van een bankfiliaal in Oudenburg. Hij maakte drie miljoen euro afhandig van een zestal klanten. Hij moet de gedupeerden 2,7 miljoen terugbetalen, maar krijgt geen straf omdat de redelijke termijn verstreken is.

Lees ook: