Sjoemelende rechter zelf voor rechter

Voor het Hof van beroep zijn de pleidooien gestart in de zaak tegen een vrederechter (64) uit Oostende, die beschuldigd wordt van passieve omkoping, valsheid in geschrifte, diefstal, witwassen en belangenneming.

De man zou misbruik gemaakt hebben van kwetsbare bejaarden terwijl hij toezicht had op de voorlopige bewindvoering. 57 slachtoffers worden vandaag vertegenwoordigd door advocaten. Volgens de advocaat van de beschuldigde zijn er geen strafbare feiten gepleegd.

In 2014 werden huiszoekingen uitgevoerd in het vredegerecht in Oostende en in de woning van de vrederechter. Toenmalig staatssecretaris John Crombez en de Hoge Raad voor de Justitie hadden klachten van wanpraktijken door de vrederechter overgemaakt aan het gerecht. De Oostendse magistraat werd er toen van beschuldigd jarenlang senioren voor grote bedragen geld of dure goederen af te troggelen. Het Gentse parket-generaal vorderde een gerechtelijk onderzoek, waarbij een onderzoeksrechter-raadsheer werd aangesteld.

De zaak werd ruime tijd uitgesteld omdat er twijfel was over de bevoegdheid van het Hof van beroep. Het parket-generaal wil de man niet naar de cel sturen en vraagt een straf met uitstel.