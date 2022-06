Skelet van potvis Valentijn wordt bot per bot in elkaar gezet

Wetenschappers van de Universiteit van Gent zijn bezig met de reconstructie van het skelet van potvis Valentijn. De potvis spoelde in 1989 aan op het strand van Oostduinkerke. Eind volgend jaar moet het skelet een van de blikvangers worden in het nieuwe visserijmuseum.

Nu zijn de wetenschappers bezig met de kop van het dier, later volgt dan de romp. Een klus die nog maanden kan duren.

Valentijn was een van de grootste potvissen ooit die is aangespoeld voor onze kust. Hij is kort daarna eerst begraven en daardoor is het skelet beschadigd, vooral aan de schedel. Het is puzzelen om het weer in elkaar te zetten.

