Skeletten, munten en zelfs speelgoed uit middeleeuwen opgegraven in Torhout

Het toont aan dat Torhout in de 11de en 12de eeuw een belangrijke stad was met een bloeiende handel. Op onderstaande foto zie je het riddertje op zijn paard in tin en dateert uit de 11de of 12de eeuw. Het stukje speelgoed is een mooie vondst. Maar er zijn ook straten blootgelegd en heel wat skeletten teruggevonden uit die tijd. (lees verder onder de foto)

Torhout was in die periode een belangrijke stad waar heel wat handel werd gedreven. Het had dan ook de oudste jaarmarkt van Vlaanderen. Nele Vanholme, Archeoloog Raap: "De stof die verhandeld werd maar ook dieren, voeding maar ook potten en pannen, metalen voorwerpen. We hebben veel resten gevonden die wijzen op de aanwezigheid van een ketellapper. Ze deden dus ook aan herstellingen op die markt . We moeten ook weten dat die markt niet een weekend duurde maar wel een maand dat die handelaars aanwezig waren."