SKT viert 50ste verjaardag

Feest bij SKT in Ieper. Het bedrijf dat industriële koel- en diepvriesinstallaties maakt, is precies vijftig jaar.

SKT is uitgegroeid tot Europees marktleider in zijn branche. Bijzonder is dat drie generaties actief zijn in het familiebedrijf, van opa tot kleinzoon. Stichter Herman D’hulster is 87 jaar en staat nog zowat elke dag in zijn bedrijf. “Vind je dat straf? Ik niet. Ik vind dat normaal. Ik doe nog altijd mijn liefhebberij, mijn job."

Het bedrijf is nu wel in handen van zoon Bart. “SKT maakt industriële koel- en vriesinstallaties op maat voor de voedingssector. We groeiden mee met het succes van de West-Vlaamse diepvriessector. We boeken intussen wel tot 30% van onze omzet in het buitenland.”