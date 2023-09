Skyline Communications geeft Vlaamse exporttrofeeën terug uit onvrede met Ventilus

Skyline Communications uit Izegem heeft vandaag zijn Leeuw van de Export-trofeeën, die het in 2012 en 2017 ontving, teruggegeven aan de Vlaamse regering. Dat doen ze uit protest tegen de gang van zaken en "de rechtsonzekerheid" in het Ventilus-dossier.

Skyline Communications, een bedrijf uit Izegem dat netwerkmanagementsoftware ontwikkelt en dat met het DataMiner-platform wereldfaam heeft verworven, won zowel in 2012 als in 2017 de prestigieuze Vlaamse exportprijs Leeuw van de Export. Maar het West-Vlaamse bedrijf geeft die prijzen nu terug uit onvrede met het Ventilus-dossier.

Mogelijk verlies van 45 miljoen euro

Volgens het bedrijf komt de geplande hoogspanningsverbinding namelijk pal boven zijn bedrijventerrein te liggen. "Als de verbinding er komt zoals voorzien, dan hebben we maar één keuze: onze site met verlies verkopen en elders opnieuw beginnen", legt CFO Frederik Vandenberghe uit. Volgens hem is er sprake van een mogelijk verlies van 45 miljoen euro. "De combinatie van dit verlies en de investering om opnieuw te beginnen, kunnen we niet dragen", klinkt het.

Rechtszekerheid

Het bedrijf zegt ook dat vragen tot dialoog niets opleveren en dat men grotendeels in het duister tast. "Door ons in het ongewisse te laten, zegt de regering in feite: ondernemers, investeer gerust, maar we kunnen wel niet garanderen of jullie investering iets waard blijft", zegt Vandenberghe.

Met de symbolische actie wil het bedrijf de "rechtsonzekerheid" in het dossier aan de kaak stellen. "Als ondernemers vragen wij rechtszekerheid voor onze investeringen en een volwaardige compensatie in geval van structureel waardeverlies door investeringen van maatschappelijk belang", zegt Frederik Vandenberghe. "Een particulier, van wie de woning voor dergelijke infrastructuur moet wijken, kan op oplossingen zoals een opkoopregeling rekenen. Wij vragen enkel een gelijke behandeling."