Skyline Waregem wordt hertekend

De skyline van Waregem zal er in de toekomst helemaal anders gaan uitzien. Stad Waregem verkocht de site bij het Regenboogstadion in Waregem-Zuid en daar komt nu een multifunctioneel vastgoedproject.

Projectontwikkelaars ION, Alheembouw en De Steenoven sloegen de handen in elkaar voor een totaalproject en overtuigden het stadsbestuur.

Concreet komen er aan de binnenstedelijke ring van Waregem-Zuid twee woontorens met 13 bouwlagen, een hotel, een kantoor- en retailgebouw en een apart parkeergebouw.

Burgemeester Kurt Vanryckeghem: “Als stadsbestuur zijn we opgetogen met de plannen van het consortium. De voormalige stedelijke gronden rond het Regenboogstadion te Waregem krijgen hun langverwachte multifunctionele invulling van wonen, werken, verblijven en recreatie. Het project is een belangrijk speerpunt in onze beleidsvisie rond de vernieuwing van de stad Waregem, met tevens een positieve impact op de lokale middenstand. Bovendien is de site makkelijk bereikbaar via de binnenring van Waregem, met een directe aansluiting op de E17. Als economische attractiepool sluit het project ook mooi aan bij de reeds hoge industrienijverheid in de streek.”