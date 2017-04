Het leven met dochter Loes is net zoals met de meeste kinderen ietsje minder rooskleurig dan gedacht. Over de goeie en kwade dagen heeft Lotte Debrouwere tientallen columns geschreven in Het Nieuwsblad. Die zijn nu gebundeld onder de titel: Slaap kindje, slaap verdomme.

Loes is nu drie en heeft haar moeder al heel wat slapeloze nachten bezorgd. De titel van haar boek met columns spreekt dan ook voor zich. "Ik denk dat de mensen zich daarin herkennen. Dat ze zeggen: eindelijk iemand die het vertelt zoals het is zonder grof te zijn. Een klein beetje tegen het randje aanschurken mag wel. We moeten gewoon eerlijk zijn". Slaap kindje slaap verdomme, met columns van Lotte Debrouwere is uitgegeven bij Lannoo en ligt vanaf morgen in de winkel.