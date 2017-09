Slachthuis Izegem ging al eerder in de fout

Het slachthuis in Izegem, dat recent in opspraak kwam na een filmpje van Animal Rights, heeft ook in 2015 al de wet op het dierenwelzijn overtreden.

Dat blijkt uit een inspectieverslag van het FAVV dat het persagentschap Belga kon inkijken. Twee jaar geleden stelde een dierenarts vast dat er zeven personeelsleden aan een koe aan het trekken waren terwijl het dier duidelijke tekenen van pijn en ziekte vertoonde. Toen de dierenarts vroeg om daarmee te stoppen en het dier "onmiddellijk te schieten" werd dit eerst geweigerd. Ook de beslissing van de dierenarts om het dier af te keuren werd betwist door de leidinggevende van het slachthuis. Nog volgens het verslag is het "niet de eerste keer" dat dergelijke inbreuken worden vastgesteld.

Volgens Vlaams minister Ben Weyts, die bevoegd is voor dierenwelzijn, is er in 2015 wel degelijk een PV opgesteld en is er een administratieve geldboete uitgeschreven.