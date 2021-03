Slachthuis niet veroordeeld voor dierenmishandeling

Voor dierenmishandeling zijn ze vrijgesproken. De undercoverbeelden gemaakt door dierenrechtenorganisatie Animal Rights werden nietig verklaard.

Animal Rights maakte undercoverbeelden die wantoestanden in het slachthuis van de groep Verbist blootlegden. De organisatie legde met een verborgen camera vast hoe runderen in Izegem zwaar mishandeld werden. Ze werden met stokken in een box gejaagd en kregen elektrische schokken. In sommige gevallen werden ze onverdoofd geslacht.

Het openbaar ministerie vroeg om de undercoverbeelden niet te weren uit het dossier en vorderde voor het bedrijf een boete van 16.000 euro en voor de uitbater een boete van 12.000 euro, maar de rechter sprak het slachthuis en de uitbater vrij voor dierenmishandeling. Ze werden uiteindelijk veroordeeld tot een boete van 8.000 euro voor het slachthuis en 4.000 euro voor de uitbater voor onregelmatigheden bij transport en inbreuken tegen de hygiëne.

Animal Rights, dat vanmorgen opnieuw actie voerde voor de rechtbank, reageert heel ontgoocheld. Wellicht tekent de dierenrechtenorganisatie beroep aan.

Borden met gezichten

Animal Rights voerde net voor de start van het proces actie voor het gerechtsgebouw, om aandacht voor de rechtszaak en gerechtigheid voor de dieren te eisen. De demonstranten hielden borden en spandoeken vast met daarop de gezichten van de runderen.

Lees ook: