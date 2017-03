Slachthuis start intern onderzoek naar inbreuken

De directie van het exportslachthuis in Tielt dat deel uitmaakt van de Debra-Group, zegt geschokt te zijn door de inhoud van de undercover reportage die in het slachthuis werd gemaakt.

De beelden van de undercoverreportage (die kan je hier bekijken) tonen hoe varkens frequent geschopt en geslagen worden door transporteurs en medewerkers bij aankomst in het slachthuis te Tielt.

Bedrijf reageert geschokt

"In deze reportage worden een aantal procedure-inbreuken gefilmd en samengevoegd tot één reportage. De beelden werden vermoedelijk met een verborgen camera gemaakt over een periode van anderhalve maand", zegt CEO Thomas De Roover-De Brauwer. "Ondanks het feit dat er reeds vele camera’s aanwezig zijn (met medeweten van de werknemers) die de kwaliteit van het proces moeten bewaken, stellen we vast dat enkele werknemers de procedures toch nog met de voeten treden. Op basis van de beelden werd vandaag een intern onderzoek opgestart en de betrokken instanties ingelicht. De inbreuken zullen worden opgelijst en de directie zal de gepaste maatregelen nemen", luidt het.

De Debra-Group neemt deze feiten bijzonder ernstig. "Het kan niet dat de grote inspanningen die gedaan worden door het slachthuis op het vlak van dierenwelzijn teniet gedaan worden door het onverantwoord gedrag van enkele werknemers".