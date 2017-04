Slachthuis Tielt blijft voorlopig dicht

Dat heeft de Raad van State beslist. De uitbaters van het varkensslachthuis vochten de sluitingsbeslissing van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts aan.

De Raad van State erkent dat in het slachthuis inbreuken werden gepleegd maar stelt een finale beslissing uit tot 20 april om het slachthuis de kans te geven een degelijk actieplan uit te werken met maatregelen die wel voldoende zijn om het dierenwelzijn te garanderen en de dierenmishandelingen te verhelpen.

GAIA en Animal Rights hebben er niet al teveel vertrouwen in dat het slachthuis aan die doelstellingen zal weten te voldoen. "We denken eerder dat het slachthuis alles in het werk zal stellen om zand in de ogen te strooien en de indruk te wekken dat de wrede mishandelingen tot het verleden zullen behoren", reageren GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch en Animal Rights- voorzitter Nadine Lucas eensgezind. "Één ding is zeker: het slachthuis blijft voorlopig dicht! En dat vinden wij alvast een goeie zaak."