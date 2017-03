Slachthuis Tielt vecht sluiting aan

Er is de voorbije dagen veel gezegd en geschreven over de beelden van dierenmishandeling in het slachthuis van Tielt. Minister Weyts liet meteen het betrokken slachthuis stilleggen. In antwoord op een interpellatie van Bart Caron (Groen) kondigde de minister van Dierenwelzijn nu een reeks extra maatregelen aan. "Zo komt er een volledige doorlichting van alle slachthuizen in Vlaanderen door een onafhankelijke instantie", aldus Weyts.

Verder wil hij dat de voltijds functionaris voor dierenwelzijn, die verplicht is in de slachthuizen, in de toekomst een meer onafhankelijke positie krijgt. "Nu wordt die functionaris nog aangeworven door de exploitanten zelf. Het zou beter zijn dat die functionaris een meer onafhankelijke positie krijgt en in alle onafhankelijkheid kan rapporteren, zonder dat hij moet vrezen voor sancties van de exploitant".

Onvoldoende

Volgens minister Weyts heeft het slachthuis in Tielt intussen al verschillende actieplannen voorgesteld. Maar die voorstellen blijven volgens de N-VA-minister "onvoldoende".

Bovendien blijkt dat de exploitant intussen ook naar de Raad van State wil stappen om de beslissing voor het stilleggen van de site aan te vechten. Minister Weyts betreurt dat de exploitant ook die weg wil bewandelen. "Dat lijkt me een weinig productieve houding. De exploitant zal nu met een staalhard stappenplan moeten komen", klinkt het.

Gaia

Dierenrechtenorganisatie Gaia juicht de maatregelen die minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) neemt rond de slachthuizen toe. "De minister heeft goed naar ons geluisterd. Het is goed dat de minister deze maatregelen neemt en het been stijf houdt tegenover het slachthuis in Tielt", zegt Michel Vandenbosch, voorzitter van Gaia aan Belga. Dat het slachthuis van Tielt intussen zelf het stilleggen van de activiteiten aanvecht bij de Raad van State noemt Vandenbosch "een grove schande".