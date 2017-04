Slachthuis wil voor 20 april weer open

Op die dag zal de Raad van State uitspraak doen rond de tijdelijke sluiting. Het bedrijf vocht de tijdelijke sluiting aan die opgedrongen werd door Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) en zijn administratie. Maar gisteren liet de Raad van State weten dat hij nog geen uitspraak zou doen rond de tijdelijke sluiting. De Raad wil het bedrijf de kans geven om een actieplan op te stellen en zal zich pas op 20 april uitspreken.

Actieplan

"Dat de Raad van State pas uitspraak doet op 20 april betekent niet dat we dan pas eventueel weer kunnen open gaan", reageert de zaakvoerder. "Op dit moment lopen de gesprekken met de administratie, en we kunnen meegeven dat die in een constructieve sfeer verlopen." Het bedrijf werkte de voorbije dagen hard aan een actieplan dat de nodige garanties moet bieden. Twee weken geleden verspreidde Animal Rights een filmpje waarop te zien was hoe sommige personeelsleden varkens zwaar mishandelden. Ook het bedrijf wil zelf dat dit soort wantoestanden niet meer gebeuren op de werkvloer.