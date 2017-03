Slachthuisfederatie wil meer toezicht en overlegt met ministers

FEBEV, de federatie van slachthuizen, is zelf vragende partij voor meer toezicht en meer opleiding voor het personeel.

En dat na de schokende taferelen in het slachthuis van Tielt waar varkens zwaar mishandeld worden . Volgende week zit de beroepsfederatie hierover samen met de bevoegde ministers. Ook bij de varkenshouders is de verontwaardiging intussen erg groot. Landbouwer Rik Bogaert uit Ledegem en zijn vrouw Nancy hebben zo’n 300 zeugen en 1500 biggen in hun stallen. De beelden uit Tielt hebben hen erg aangegrepen.

De slachthuizen willen niet reageren. Ze willen niet natrappen naar een concurrent klinkt het. Wel overlegt de federatie komende week met de ministers van dierenwelzijn en landbouw en het FAVV. Ze wenst zelf meer controle en een betere opleiding om dit nooit meer mee te maken.