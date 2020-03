Slachtoffer getuigt:"Pijnlijk, en blijf aub in uw kot!"

Ze omschrijft de ziekte: heel je lijf doet pijn. Je bent kortademig, hebt keelpijn, spierpijn, last van diarree… Zelf was ze uit voorzorg sinds 15 maart in haar woning gebleven, maar ze kwam eenmaal buiten om boodschappen te doen, vorige vrijdag. Haar boodschap willen we u niet onthouden:

"Beste WTV-kijkers. Ik wil toch even laten weten dat ik zonet het nieuws gekregen heb. Ik heb positief getest op Covid-19. Wie denkt dat het de ver-van-zijn-bedshow is… Ik garandeer je dat het niet zo is. Ik blijf al tien dagen in quarantaine in mijn eigen woning en ben één keer buiten geweest om boodschappen te doen uit voorzorg. En wat blijkt: het heeft allemaal niets uitgehaald. Dus mensen, alsjeblieft, blijf in jullie kot! Hoe erg dat ook is, Blijf in jullie kot!"