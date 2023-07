Slachtoffer van verkeersagressie nu overleden in ziekenhuis

De 72-jarige fietser uit Zwevezele die tien dagen geleden verwond geraakte bij een geval van verkeersagressie in Veldegem, is in het ziekenhuis overleden. Daardoor worden de feiten geherkwalificeerd tot opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.

Op zondagnamiddag 2 juli komt het tot een discussie tussen de 72-jarige fietser en een man op een speedpedelec in Veldegem, bij Zedelgem. De man was samen met zijn vrouw gaan fietsen en werd de pas afgesneden door de man op de speedpedelec.

"Volgens mijn cliënt riep de fietser 'zot', waarop het tot een ruzie is gekomen tussen beiden", zegt Kris Vincke, die de man op de speedpedelec verdedigt.

"Enorm aangedaan"

Bij de ruzie moet de fietser in de gracht beland zijn, waarbij hij ernstige verwondingen opliep en naar het ziekenhuis moest. Daar is hij vandaag overleden. "Uiteraard is mijn cliënt enorm aangedaan van het nieuws. Hij ontkent dat hij de man zou hebben geslagen. Volgens hem zijn ze alle twee in de gracht beland, maar dat ontkent de vrouw van de fietser. Het is een heel triestig gegeven", zegt advocaat Kris Vincke.

De man op de speedpedelec was weggereden na het incident, maar de politie kon hem oppakken. Hij werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter op verdenking van slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Nadien werd hij vrijgelaten onder voorwaarden.

Opzettelijke slagen en verwondingen

Omdat de fietser nu is overleden, is de oorspronkelijke kwalificatie van slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg omgezet naar opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. "Daar bestaat geen discussie over", zegt meester Vincke. "Maar mijn cliënt had nooit het oogmerk om te verwonden, laat staan om te doden. Het is nog maar de vraag of de dood van die man een oorzakelijk verband heeft met het feit dat ze beiden in de gracht eindigden die dag."

Het parket laat weten dat de uiteindelijke kwalificatie pas bepaald zal worden na verder onderzoek.