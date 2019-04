Bij een steekpartij in Oostende is zaterdagmiddag iemand levensgevaarlijk gewond geraakt. Het slachtoffer kreeg een mes door de maag geboord. De dader, een dertiger uit Middelkerke, is aangehouden.

De feiten speelden zich af in de Brugse Steenweg in Oostende. Een dertiger uit Oostende kreeg, om nog onduidelijke reden, een mes in de maag geboord en verkeerde een tijdlang in levensgevaar. Dat levensgevaar is intussen geweken. De dader, ee man uit Middelkerke die geboren is in 1988, zal voorgeleid worden .