Slachtoffers getuigen over hun ongevallen

Verkeersslachtoffer Annelien Vermeersch (33) uit Marke heeft samen met haar moeder in Spes Nostra in Heule het relaas verteld van haar ongeval.

Dat was meteen de 2.500ste getuigenis binnen het project Getuigen Onderweg van Rondpunt vzw. In dat project vertellen betrokkenen bij een verkeersongeval hun verhaal in scholen en bedrijven. Annelien is er al bij sinds de start van het project in 2012. Ze getuigde ze al 20 keer. De leerlingen luisterden vandaag met ingehouden adem.

Door de getuigenissen krijgen (toekomstige) chauffeurs inzicht in de ingrijpende gevolgen van een verkeersongeval voor zowel het slachtoffer als de omgeving. Het persoonlijke contact met de getuige is een effectieve vorm van sensibilisering. Het zet werknemers en leerlingen aan het denken over hun eigen gedrag in het verkeer.

Sinds 2012 bereikte Rondpunt vzw via Getuigen Onderweg reeds 74.000 leerlingen en bijna 1.300 werknemers verspreid over heel Vlaanderen.