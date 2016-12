Een Albanees van 43 is gisteravond op heterdaad betrapt bij een woninginbraak in Tielt.

De bewoners kwamen thuis tijdens de feiten en hielden P.V. zelf in bedwang tot de politie ter plaatse kwam. De slachtoffers waren onder de indruk van de feiten en werden met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte verblijft illegaal in ons land en is bekend bij de politie. Het onderzoek zal moeten uitwijzen of hij ook nog voor andere feiten in aanmerking komt. Deze namiddag wordt hij voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die zal beslissen over zijn aanhouding.