Slachtoffers terrorisme komen samen in Oostende

Elf slachtoffers van de terroristische aanslagen in Brussel hebben de hele week samengezeten in de koninklijke villa in Oostende. Drie jaar na de bomaanslagen in Zaventem en Maalbeek is de impact op hun leven nog altijd groot.

De hele week konden de slachtoffers hun ervaringen delen en kregen ze intensieve begeleiding. Het is een pilootproject, samen met een Oostends echtpaar dat de aanslag in Zaventem heeft meegemaakt.

Myriam Geuning had net haar man uitgezwaaid. Ze stapte naar de uitgang van de luchthaven toen op 22 maart 2016 een aanslag plaatsvond. Vandaag doet zij haar verhaal. "Ik ben wakker geworden. Ik wist niet meer waar de hemel en de aarde was. Het was een enorme zwarte puree. Je moet weten. Ik had slecht zoals alle slachtoffers drie duizend graden , duizend kilo en honderdnegentig decibel op het lichaam gehad."

Moeilijk praten

Myriam begint aan een zware weg van herstel. Naast de lichamelijke letsels is er nog de stress nadien. De psychologische impact is zeer groot en je bent voor altijd getekend. "Wij hebben problemen om ons uit te drukken. We kunnen niet meer praten als vroeger. We hebben concentratieproblemen we kunnen niet meer slapen als vroeger. We hebben overal pijn. U ziet het niet want u kent mij niet."

In plaats van bij de pakken te blijven zorgt de Oostendse nu met het gezondheidscentrum Koninklijke Villa voor slachtofferhulp in samenwerking met een Frans team van specialisten. Een week lang zijn er 11 slachtoffers intensief begeleid. "Het resultaat van deze week ? Ik ga niet liegen ik heb heel lang buikpijn gehad. Het is gelukt. Morgen worden ze terug naar hun leven gestuurd vol hoop, moed en zin om hun leven weer in handen te nemen."

Impact groot

De impact van de aanslagen op het leven als koppel is nog altijd groot. Myriam en Patrick ervaren nog dagelijks hoe moeilijk het gevecht is voor terreurslachtoffers tegen de bureaucratie.

"De slachtoffers zijn als 'toxic waste'. Je stopt dat in een vat, je klopt het dicht en verdrinkt dat. Wij zijn lastposten voor onze staat. Wij zijn geen criminelen maar slachtoffers. Ik denk dat ze zich daar vergissen", zegt slachtoffer Patrick Vermandel.