Midden oktober werden zo’n 90 mensen ziek nadat ze gegeten hadden in de bowlingzaak, onder meer een 50tal personeelsleden van het wit-gele kruis. Uit het onderzoek van het voedselagentschap blijkt nu dat de schuld ligt bij een plaatselijke slager. Die had grillvlees laten maken door een medewerkster die buikloop had en zelf besmet was met het norovirus. De bowling is intussen van vleesleverancier veranderd.